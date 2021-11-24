Українська команда працювала над проєктом спільно з французькою студією Quadro Stories. Зйомки відбувалися у Києві та Парижі.
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Команда
Над відеороликом працювали:
- Режисер – Маркос Міян;
- Оператор-постановник – Октавіо Аріас;
- Виконавчий продюсер – Ромен Менсон;
- Лінійний продюсер – Пієр-Арно Андріє;
- Виконавчий продюсер – Марія Фабро;
- Другий режисер – Євген Шкляревич.
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Повний текст публікації 23/32 films:
Перегляньте наше нове відео для Xiaomi Велика подяка Quadstories @quadstories Xiaomi France @xiaomi.france І наша суперкрута команда: Режисер: Маркос Міян @marcos_mijan DoP: Octavio Arias @oztavio Виконавчий продюсер (FR): Ромен Менсон Лінійний виробник (FR): П'єр-Арно Андріє Виконавчий продюсер (UA): Марія Фабро-Жіро @maria_fab 1-й н.е.: Євген Шкляревич #2332фільми #режисер #dop #productionukraine #кінематографія #filminukraine #shootordie #xiaomi #xiaomifrance #serviceproduction #комерційний ролик #quadstoriesprod #11T