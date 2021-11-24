Українська команда працювала над проєктом спільно з французькою студією Quadro Stories. Зйомки відбувалися у Києві та Парижі.

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Команда

Над відеороликом працювали:

Режисер – Маркос Міян;

Оператор-постановник – Октавіо Аріас;

Виконавчий продюсер – Ромен Менсон;

Лінійний продюсер – Пієр-Арно Андріє;

Виконавчий продюсер – Марія Фабро;

Другий режисер – Євген Шкляревич.

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Довідка: 23/32 films – одна з провідних продюсерських компаній в Україні. Засновники – Олеся Січкіна й Олександр Чернявський. Команда займається виробництвом цифрового контенту, телевізійних фільмів та музичних відеокліпів.

Повний текст публікації 23/32 films:

Перегляньте наше нове відео для Xiaomi Велика подяка Quadstories @quadstories Xiaomi France @xiaomi.france І наша суперкрута команда: Режисер: Маркос Міян @marcos_mijan DoP: Octavio Arias @oztavio Виконавчий продюсер (FR): Ромен Менсон Лінійний виробник (FR): П'єр-Арно Андріє Виконавчий продюсер (UA): Марія Фабро-Жіро @maria_fab 1-й н.е.: Євген Шкляревич #2332фільми #режисер #dop #productionukraine #кінематографія #filminukraine #shootordie #xiaomi #xiaomifrance #serviceproduction #комерційний ролик #quadstoriesprod #11T