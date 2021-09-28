Креативна робота демонструє справжню магію світанків у горах. Автор фільму переконаний, що Карпати – це рай пейзажного туманоголіка.
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Пориньте у туманну безтурботність прекрасного українського ранку високогірних Карпат,
– підписав ролик Сергій.
Про відео
- ролик змонтований з фотографій формату RAW;
- зйомка відбувалася за допомогою на дрона;
- інтервал між фото склав 1 – 2 секунди;
- до фільму увійшло 10 туманних світанків,
- зроблено понад 10 тисяч кадрів;
- автор знімав впродовж трьох тижнів, загалом – 5 годин;
- монтаж й рендер відео тривав 3 тижні.
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Робота викликала безліч схвальних коментарів у мережі: