Креативна робота демонструє справжню магію світанків у горах. Автор фільму переконаний, що Карпати – це рай пейзажного туманоголіка.

Цікаво Популярна тревел-блогерка з Великої Британії відвідала Львів та Карпати: відео

Пориньте у туманну безтурботність прекрасного українського ранку високогірних Карпат,
– підписав ролик Сергій.

Про відео

  • ролик змонтований з фотографій формату RAW;
  • зйомка відбувалася за допомогою на дрона;
  • інтервал між фото склав 1 – 2 секунди;
  • до фільму увійшло 10 туманних світанків,
  • зроблено понад 10 тисяч кадрів;
  • автор знімав впродовж трьох тижнів, загалом – 5 годин;
  • монтаж й рендер відео тривав 3 тижні.

Потужна робота українця "Карпатський ранок": дивіться відео

Робота викликала безліч схвальних коментарів у мережі: