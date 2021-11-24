Украинская команда работала над проектом совместно с французской студией Quadro Stories. Съемки проходили в Киеве и Париже.

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Команда

Над видеороликом работали:

Режиссер – Маркос Миян;

Оператор-постановщик – Октавио Ариас;

Исполнительный продюсер – Ромен Мэнсон;

Линейный продюсер – Пьер-Арно Андрие;

Исполнительный продюсер – Мария Фабро;

Второй режиссер – Евгений Шкляревич.

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