Українська онлайн-школа англійської мови Allright.io залучила 5 мільйонів доларів від венчурного фонду Flashpoint VC та інших інвесторів. Проєкт заснував Олег Оксюк.

Головним інвестором виступив венчурний фонд Genesis Investments. Крім того, Allright.io підтримали: TMT Investments, Terra VC, засновник компанії Zeptolab Михайло Лялін, а також фонд Flashpoint, який в березні 2019 року вже вклав у проєкт 1,5 мільйона доларів, пише vc.ru.

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Про стартап

Проєкт Allright.io – онлайн-школа англійської мови для дітей від 4 років. На залучені гроші творці планують додати групові заняття і впровадити в освітній курс штучний інтелект.

Програма комбінує уроки з реальними викладачами та завдання від ШІ-вчителя з голосовим інтерфейсом. Алгоритм розпізнає мову студента, генерує аудіо-відповіді та проводить голосові уроки.

На цьому етапі розвитку технологій ми не можемо замінити справжніх вчителів віртуальними, але працюємо над тісною інтеграцією реального і штучного інтелекту. Ми експериментуємо з відведенням частини часу уроку ШІ-вчителю, щоб реальний викладач зміг проводити кілька занять одночасно і вартість уроків внаслідок цього знижувалася,

– зазначає засновник і гендиректор Allright.io Олег Оксюк.

Залучені інвестиції також допоможуть проєкту вийти на нові ринки та зміцнити свої позиції в наступних країнах: Польща, Росія, Іспанія і Латинська Америка.

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