Украинская онлайн-школа английского языка Allright.io привлекла 5 миллионов долларов от венчурного фонда Flashpoint VC и других инвесторов. Проект основал Олег Оксюк.

Главным инвестором выступил венчурный фонд Genesis Investments. Кроме того, Allright.io поддержали: TMT Investments, Terra VC, основатель компании Zeptolab Михаил Лялин, а также фонд Flashpoint, который в марте 2019 года уже вложил в проект 1,5 миллиона долларов, пишет vc.ru.

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О стартапе

Проект Allright.io – онлайн-школа английского языка для детей от 4 лет. На привлеченные деньги создатели планируют добавить групповые занятия и внедрить в образовательный курс искусственный интеллект.

Программа комбинирует уроки с реальными преподователями и задания от ИИ-учителя с голосовым интерфейсом. Алгоритм распознает речь студента, генерирует аудио-ответы и проводит голосовые уроки.

На данном этапе развития технологий мы не можем заменить настоящих учителей виртуальными, но работаем над тесной интеграцией реального и искусственного интеллекта. Мы экспериментируем с отведением части времени урока ИИ-учителю, чтобы реальный преподаватель смог проводить несколько занятий одновременно и стоимость уроков за счет этого снижалась,

– отмечает основатель и гендиректор Allright.io Олег Оксюк.

Привлеченные инвестиции также помогут проекту выйти на новые рынки и укрепить свои позиции в следующих странах: Польша, Россия, Испания и Латинская Америка.

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