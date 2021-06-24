Український майстер створив унікальний глиняний свищик: зафіксували рекорд
На Чернігівщині зафіксували новий рекорд України. Місцевий гончар представив найбільший глиняний свищик.
Рекорд було зафіксовано під час Третього фестивалю гончарного мистецтва "Куманець". Захід відбувся в межах грандіозного святкування Троїцького ярмарку в місті Мена.
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СвищикОберіг, іграшка та музичний інструмент водночас. Це яскравий феномен народної культури, виконаний з демократичного матеріалу, та наповнений прадавнім змістом.
Деталі
Автор виробу – місцевий майстер гончарної справи Олег Луцук. Чоловік проживає у селі Стольне Менської міської територіальної громади. Талановитому митцю вдалося створити глиняну скульптуру, висота якої сягає 169 сантиметрів.
Найбільший в Україні глиняний свищик / Фото Книги Рекордів України
Новий рекорд України зафіксувала представниця Національного проєкту "Книга рекордів України" Яна Коньок. Глиняний витвір мистецтва відзначено в категорії "Розміри, мистецтво".
Майстер гончарної справи Олег Луцук / Фото Книги Рекордів України