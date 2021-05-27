Винахідник успішно протестував технологію на спеціальному обладнанні ще у 2019 році. Відтоді він працював над тим, аби збільшити масштаби роботи.

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У RE-leaf PAPER пояснили, що українська паперова промисловість працює лише на імпортному волокні та макулатурі, тобто первинного волокна ніхто не виробляє.

Саме тому молодому стартапу довелося створити своє пілотне обладнання.

Хлопцю знадобилося декілька місяців, аби запустити виробництво першої промислової партії екологічного паперу. Втім, ідея виникла значно раніше.

Як виготовляють екологічний папір: дивіться відео RE-leaf PAPER

З чого все починалося

У шкільному віці Фречка навчався у Малій Академії наук. Разом зі своїм викладачем він створив технологію з отримання целюлози з опалого листя.

Зверніть увагу! Хлопець прагнув зменшити вплив виробництва паперу на довкілля. Перші експерименти були невдалими, але подальші старання увінчалися успіхом.

У 2017 році Фречка представив відповідний дослідницький проєкт на низці екологічних конкурсів різного рівня. Тоді він навчався у 10 класі.

Серед здобутків українця – перемога на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, "золото" на Олімпіаді геніїв у США. Він також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.

Подальші плани українця

Крафт-папір із щільностями 80 та 90 грамів на метр квадратний є придатним для пакування, виробництва пакетів. Він володіє усіма необхідними фізико-механічними характеристиками.

Наше життя вже ніколи не буде таким як колись, технології не стоять на місці, а світ постійно змінюється, змінюємося і ми,

– наголосили у компанії.

У травні 2021 року Фречка поставив перед собою нову амбітну мету. Тепер він прагне, аби RE-leaf PAPER виготовляла 5 тонн паперової продукції щомісяця.

"Apple заснували в американському гаражі. Nike запустився у батьківській пральні. Disney – у підвалі приватного будинку. У цьому є щось символічне, оскільки RE-leaf PAPER з'явилася у звичайній сільській шкільній лабораторії", – мовиться на сайті стартапу.