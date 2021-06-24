Рекорд було зафіксовано під час Третього фестивалю гончарного мистецтва "Куманець". Захід відбувся в межах грандіозного святкування Троїцького ярмарку в місті Мена.

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Свищик Оберіг, іграшка та музичний інструмент водночас. Це яскравий феномен народної культури, виконаний з демократичного матеріалу, та наповнений прадавнім змістом.

Деталі

Автор виробу – місцевий майстер гончарної справи Олег Луцук. Чоловік проживає у селі Стольне Менської міської територіальної громади. Талановитому митцю вдалося створити глиняну скульптуру, висота якої сягає 169 сантиметрів.

Найбільший в Україні глиняний свищик / Фото Книги Рекордів України

Новий рекорд України зафіксувала представниця Національного проєкту "Книга рекордів України" Яна Коньок. Глиняний витвір мистецтва відзначено в категорії "Розміри, мистецтво".

Майстер гончарної справи Олег Луцук / Фото Книги Рекордів України