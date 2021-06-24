Рекорд был зафиксирован во время Третьего фестиваля гончарного искусства "Куманец". Мероприятие состоялось в рамках грандиозного празднования Троицкого ярмарка в городе Мена.

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Свисток Оберег, игрушка и музыкальный инструмент одновременно. Это яркий феномен народной культуры, выполненный из демократического материала, и наполнен древним содержанием.

Детали

Автор изделия – местный мастер гончарного дела Олег Луцук. Мужчина проживает в селе Стольное Менской городской территориальной общины. Талантливому мастеру удалось создать глиняную скульптуру, высота которой достигает 169 сантиметров.

Крупнейший в Украине глиняный свисток / Фото "Книги рекордов Украины"

Новый рекорд Украины зафиксировала представитель Национального проекта "Книга рекордов Украины" Яна Конек. Глиняное произведение искусства отмечено в категории "Размеры, искусство".

Мастер гончарного дела Олег Луцук / Фото "Книги рекордов Украины"