Український фонд стартапів обрав проєкти, які отримають державне фінансування: 5 переможців

27 січня 2021 , 18:47
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Український фонд стартапів обрав найкращі проєкти пітчингу у 2021 році. П'ятірка переможців отримає гранти у розмірі 25 000 доларів.

Джерело: "Український фонд стартапів"

Відзначається, що за державне фінансування змагалися 11 стартапів на етапі pre-seed.

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Переможці

Усі проєкти оцінювали за такими критеріями: команда, ідея, стратегія розвитку, ринок, доцільність фінансування. Журі визначило 5 переможців, які отримають по 25 000 доларів:

  1. OSBB Online: інтернет-сервіс для управління будинками – комплексне рішення для комфортного життя мешканців багатоквартирних будинків;
  2. ComeBack Mobility: спеціалізовані сенсори для милиць, які контролюють навантаження після захворювань і пошкоджень нижніх кінцівок;
  3. obimy: сервіс і додаток для невербальної комунікації;
  4. LineBar: технологія 3D друку, яка дозволяє будувати елементи будівель відразу з декількох матеріалів безпосередньо на будівельному майданчику;
  5. MindSelf: мобільний інструмент психологічної допомоги, який покликаний розвивати стресостійкість, підвищувати рівень ментального здоров’я та уваги.

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