Український фонд стартапів обрав проєкти, які отримають державне фінансування: 5 переможців

Український фонд стартапів обрав найкращі проєкти пітчингу у 2021 році. П'ятірка переможців отримає гранти у розмірі 25 000 доларів.

Джерело: "Український фонд стартапів"

Відзначається, що за державне фінансування змагалися 11 стартапів на етапі pre-seed.

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Переможці

Усі проєкти оцінювали за такими критеріями: команда, ідея, стратегія розвитку, ринок, доцільність фінансування. Журі визначило 5 переможців, які отримають по 25 000 доларів: