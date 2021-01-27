Український фонд стартапів обрав проєкти, які отримають державне фінансування: 5 переможців

Український фонд стартапів обрав найкращі проєкти пітчингу у 2021 році. П'ятірка переможців отримає гранти у розмірі 25 000 доларів.
Джерело: "Український фонд стартапів"
Відзначається, що за державне фінансування змагалися 11 стартапів на етапі pre-seed.
Переможці
Усі проєкти оцінювали за такими критеріями: команда, ідея, стратегія розвитку, ринок, доцільність фінансування. Журі визначило 5 переможців, які отримають по 25 000 доларів:
- OSBB Online: інтернет-сервіс для управління будинками – комплексне рішення для комфортного життя мешканців багатоквартирних будинків;
- ComeBack Mobility: спеціалізовані сенсори для милиць, які контролюють навантаження після захворювань і пошкоджень нижніх кінцівок;
- obimy: сервіс і додаток для невербальної комунікації;
- LineBar: технологія 3D друку, яка дозволяє будувати елементи будівель відразу з декількох матеріалів безпосередньо на будівельному майданчику;
- MindSelf: мобільний інструмент психологічної допомоги, який покликаний розвивати стресостійкість, підвищувати рівень ментального здоров’я та уваги.