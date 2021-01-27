Украинский фонд стартапов выбрал лучшие проекты питчинга в 2021 году. Пятерка победителей получит гранты в размере 25 000 долларов.

Источник: "Украинский фонд стартапов"

Отмечается, что за государственное финансирование соревновались 11 стартапов на этапе pre-seed.

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Победители

Все проекты оценивали по следующим критериям: команда, идея, стратегия развития, рынок, целесообразность финансирования. Жюри определило 5 победителей, которые получат по 25 000 долларов:

OSBB Online: интернет-сервис для управления домами – комплексное решение для комфортной жизни жителей многоквартирных домов; ComeBack Mobility: специализированные датчики для костылей, которые контролируют нагрузку после заболеваний и повреждений нижних конечностей; obimy: сервис и приложение для невербальной коммуникации; LineBar: технология 3D печати, которая позволяет строить элементы зданий сразу из нескольких материалов непосредственно на строительной площадке; MindSelf: мобильный инструмент психологической помощи, который призван развивать стрессоустойчивость, повышать уровень ментального здоровья и внимания.

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