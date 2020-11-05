Український фермер вирощує органічний тютюн: для чого він потрібен
Фермер з Сумщини розпочав вирощування органічного тютюну. Він має намір виготовляти спеціальні льодяники, що допомагатимуть курцям кинути палити.
Олексій Назаренко переконаний, що культура надзвичайно корисна та ефективна у боротьбі з нікотиновою залежністю, пише Урядовий кур'єр.
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Чому це важливо?
Виробництво лікувальних льодяників
Наразі фермер працює над врожаєм: займається сортуванням, ферментацією та сушкою. Згодом зразки продукції доправлять до спеціальної лабораторії у Женеві. Розробники прагнуть отримати сертифікат на виготовлення льодяників, якими лікуватимуть тютюнову залежність.
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