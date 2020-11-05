Фермер з Сумщини розпочав вирощування органічного тютюну. Він має намір виготовляти спеціальні льодяники, що допомагатимуть курцям кинути палити.

Олексій Назаренко переконаний, що культура надзвичайно корисна та ефективна у боротьбі з нікотиновою залежністю, пише Урядовий кур'єр.

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Українця підтримала група дослідників Сумського національного аграрного університету. Керівництво надало фермеру 0,6 га землі. Він посадив культуру навесні, а нещодавно – вже зібрав урожай.

Чому це важливо?

Фермер не використовує жодних хімічних речовин для вирощування органічної культури. Зазначається, що в процесі була виявлена раніше невідома властивість. Дослідники встановили, що культура здатна повністю знищити набридливого шкідника – попелицю – головного ворога огірків. Тож у перспективі тютюн може стати ефективним біологічним інсектицидом.

Виробництво лікувальних льодяників

Наразі фермер працює над врожаєм: займається сортуванням, ферментацією та сушкою. Згодом зразки продукції доправлять до спеціальної лабораторії у Женеві. Розробники прагнуть отримати сертифікат на виготовлення льодяників, якими лікуватимуть тютюнову залежність.