Украинский фермер выращивает органический табак: для чего он нужен
Фермер из Сумской области начал выращивание органического табака. Он намерен производить специальные леденцы, которые будут помогать курильщикам отказаться от сигарет.
Алексей Назаренко убежден, что культура чрезвычайно полезна и эффективна в борьбе с никотиновой зависимостью, пишет Правительственный курьер.
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Почему это важно?
Фермер не использует никаких химических веществ для выращивания органической культуры. Отмечается, что в процессе было обнаружено ранее неизвестное свойство. Исследователи установили, что культура способна полностью уничтожить надоедливого вредителя – тлю – главного врага огурцов. Поэтому в перспективе табак может стать эффективным биологическим инсектицидом.
Производство лечебных леденцов
Сейчас фермер работает над урожаем: занимается сортировкой, ферментацией и сушкой. Впоследствии образцы продукции доставят в специальную лабораторию в Женеве. Разработчики стремятся получить сертификат на изготовление леденцов, которыми будут лечить никотиновую зависимость.
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