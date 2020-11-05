Фермер из Сумской области начал выращивание органического табака. Он намерен производить специальные леденцы, которые будут помогать курильщикам отказаться от сигарет.

Алексей Назаренко убежден, что культура чрезвычайно полезна и эффективна в борьбе с никотиновой зависимостью, пишет Правительственный курьер.

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Украинца поддержала группа исследователей Сумского национального аграрного университета. Руководство предоставило фермеру 0,6 га земли. Он посадил культуру весной, а недавно – уже собрал урожай.

Почему это важно?

Фермер не использует никаких химических веществ для выращивания органической культуры. Отмечается, что в процессе было обнаружено ранее неизвестное свойство. Исследователи установили, что культура способна полностью уничтожить надоедливого вредителя – тлю – главного врага огурцов. Поэтому в перспективе табак может стать эффективным биологическим инсектицидом.

Производство лечебных леденцов

Сейчас фермер работает над урожаем: занимается сортировкой, ферментацией и сушкой. Впоследствии образцы продукции доставят в специальную лабораторию в Женеве. Разработчики стремятся получить сертификат на изготовление леденцов, которыми будут лечить никотиновую зависимость.

Добавим, в мире нет подобных органических леденцов, которые изготавливаются без химических добавок. Зато представлена ​​технология производства на основе синтетического никотина. Авторы идеи уверены, что будущий продукт станет мощным инновационным прорывом и сможет выйти на мировой рынок.