Ізраїльський стартап Vertical Field, який створює вертикальні ферми, розмітить свої установки у мережах одного з супермаркетів в Україні. Напередодні компанія підписала відповідну угоду з міжнародним сільськогосподарським дистриб'ютором.

Спочатку пілотний проєкт реалізовуватимуть у супермаркетах Varus, згодом цей досвід можуть перейняти також інші мережі, про це пише The Times of Israel.

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На фейсбук-сторінці Vertical Field зауважили, що Varus керує 95 магазинами у 25 українських містах. Щодня його відвідують приблизно 260 тисяч клієнтів.

Що кажуть розробники

Ґрунтові установки Vertical Field формуються з окремих блоків рослин. Вони дозволяють вирощувати овочі у магазинах, офісах та багатоквартирних будинках. Або будь-де, де є мало місця, але багато стін.

Продукти, вирощені з нашою допомогою, не містять пестицидів, виробляють менше відходів, ніж традиційне сільське господарство, і використовують на 90% менше води,

– запевнили розробники.

Такі вертикальні ферми є модульними, їх можна розширювати та переміщати. Управлінням урожаєм і стерильним середовищем – повністю автоматизоване. Тож не потребує частого контакту з людьми.

Важлива перевага

У компанії зауважили, що доступ до здорової їжі без залежності від транспортування та доставки, а також з мінімальним втручанням інших людей, особливо актуальний під час пандемії COVID-19.

Цікаво! Наразі в установках Vertical Field пропонують вирощувати такі культури: салат, базилік, петрушка, капуста і м'ята. При цьому, ціни обіцяють конкурентоспроможні