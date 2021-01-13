В украинских супермаркетах появятся вертикальные фермы: где именно
Израильский стартап Vertical Field, который создает вертикальные фермы, разметит свои установки в сетях одного из супермаркетов в Украине. Накануне компания подписала соответствующее соглашение с международным сельскохозяйственным дистрибьютором.
Сначала пилотный проект будет реализовываться в супермаркетах Varus, впоследствии этот опыт могут перенять и другие сети, об этом The Times of Israel.
Интересно В Украине создают уникальную базу данных о состоянии почв: подробности
На фейсбук-странице Vertical Field заметили, что Varus руководит 95 магазинами в 25 украинских городах. Ежедневно его посещают примерно 260 000 клиентов.
Что говорят разработчики
Грунтовые установки Vertical Field формируются из отдельных блоков растений. Они позволяют выращивать овощи в магазинах, офисах и многоквартирных домах. Или же там где, где мало места, но много стен.
Продукты, выращенные с нашей помощью, не содержат пестицидов, производят меньше отходов, чем традиционное сельское хозяйство, и используют на 90% меньше воды,
– заверили разработчики.
Такие вертикальные фермы являются модульными, их можно расширять и перемещать. Управлением урожаем и стерильной средой – полностью автоматизировано. Поэтому не требует частого контакта с людьми.
Важное преимущество
В компании отметили, что доступ к здоровой пищи вне зависимости от транспортировки и доставки, а также с минимальным вмешательством других людей, особенно актуален во время пандемии COVID-19
Поделиться новостью
-
Инновации и цифровизация – приоритетные направления развития для ДТЭК на ближайшие 10 лет25 декабря 2020 , 19:15
-
Первая страна продала более электрокаров чем бензиновых авто: какая именно9 января , 19:08
-
В Китае компания EHang запустила экскурсионные полеты на аэротакси: подробности, видео7 января , 14:42