Израильский стартап Vertical Field, который создает вертикальные фермы, разметит свои установки в сетях одного из супермаркетов в Украине. Накануне компания подписала соответствующее соглашение с международным сельскохозяйственным дистрибьютором.

Сначала пилотный проект будет реализовываться в супермаркетах Varus, впоследствии этот опыт могут перенять и другие сети, об этом The Times of Israel.

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На фейсбук-странице Vertical Field заметили, что Varus руководит 95 магазинами в 25 украинских городах. Ежедневно его посещают примерно 260 000 клиентов.

Что говорят разработчики

Грунтовые установки Vertical Field формируются из отдельных блоков растений. Они позволяют выращивать овощи в магазинах, офисах и многоквартирных домах. Или же там где, где мало места, но много стен.

Продукты, выращенные с нашей помощью, не содержат пестицидов, производят меньше отходов, чем традиционное сельское хозяйство, и используют на 90% меньше воды,

– заверили разработчики.

Такие вертикальные фермы являются модульными, их можно расширять и перемещать. Управлением урожаем и стерильной средой – полностью автоматизировано. Поэтому не требует частого контакта с людьми.

Важное преимущество

В компании отметили, что доступ к здоровой пищи вне зависимости от транспортировки и доставки, а также с минимальным вмешательством других людей, особенно актуален во время пандемии COVID-19

Интересно! Сейчас в установках Vertical Field предлагают выращивать такие культуры: салат, базилик, петрушка, капуста и мята. При этом, цены обещают конкурентоспособные.