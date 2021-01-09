Державна установа "Інститут охорони ґрунтів України" завершує агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення, яка відбувалася з 2016 по 2020 роки.

Фахівцям установи вдалося зібрати цінний інформаційний матеріал, що стосується характеристик та динаміки змін показників родючості ґрунтів та їх забруднення токсичними речовинами, пише Agraveri.

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Після ретельного дослідження видають:

агрохімічний паспорт поля або земельної ділянки; фотографічний паспорт за рівнем забезпеченості елементами живлення, що досліджувались на певній ділянці.

Цифри

Протягом десятого туру здійснили агрохімічну паспортизацію 19,8 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення. Так, видали 360,8 тисячі агрохімічних паспортів.

Показники

За результатами дослідження замовникам видали пакет документів з детальною інформацією про кожне поле, яка передбачає: