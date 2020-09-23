Українські студенти створили робота, який вимірює температуру: фото
Студенти Вінницького національного технічного університету розробили портативного робота для того, аби вимірювати температуру тіла людини. На тлі пандемії COVID-19 його вдосконалили, тож робить він це безконтактно.
Розробку представили в рамках університетського заходу "Відповідальна ІТ-освіта", повідомляє видання "День".
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Робота створили ще у 2019 році, аби взяти участь у всеукраїнському хакатоні IТ-SCOUTS із робототехніки Smart City. Команда кафедри комп'ютерних наук посіла там 4 місце серед 19 студентських команд. На тлі нових реалій через пандемію коронавірусу розробку адаптували.
"Ми не можемо бути осторонь. Особливо, коли нам є що запропонувати. Починаємо адаптовувати наші розробки до вимог часу і застосовувати креативний підхід задля покращення карантинних реалій", – зазначив завідувач кафедри, професор Андрій Яровий.
Вінницькі студенти створили портативного робота / Фото "День"
Над вдосконаленням робота під керівництвом доцента Сергія Барабана працювали студенти Роман Гульчак, Володимир Шепель, а також кандидат технічних наук, старший викладач Володимир Озеранський.
Робот має спроєктований і надрукований на 3D-принтері маніпулятор. "Мізки" робота – плата Arduino Uno. Він має Bluetooth-модуль, тобто ним можна керувати зі смартфона,
– пояснив Сергій Барабан, доцент кафедри.
За словами розробників, найбільш інформативний результат можна отримати, якщо міряти температуру на рівні чола, зап'ястя або шиї. Першими апробували винахід студенти та викладачі навчального закладу – приблизно 100 людей.