Студенти Вінницького національного технічного університету розробили портативного робота для того, аби вимірювати температуру тіла людини. На тлі пандемії COVID-19 його вдосконалили, тож робить він це безконтактно.

Розробку представили в рамках університетського заходу "Відповідальна ІТ-освіта", повідомляє видання "День".

Варте уваги 18-річна українка здобула перемогу на міжнародному конкурсі винаходів

Робота створили ще у 2019 році, аби взяти участь у всеукраїнському хакатоні IТ-SCOUTS із робототехніки Smart City. Команда кафедри комп'ютерних наук посіла там 4 місце серед 19 студентських команд. На тлі нових реалій через пандемію коронавірусу розробку адаптували.

Що змінилося? До робота додали модуль для безконтактного вимірювання температури. Крім цього, створили програму, яка обробляє отриману інформацію. А також LCD-дисплей, який виводитиме інформацію про поточну температуру та рекомендуватиме, що робити далі.

"Ми не можемо бути осторонь. Особливо, коли нам є що запропонувати. Починаємо адаптовувати наші розробки до вимог часу і застосовувати креативний підхід задля покращення карантинних реалій", – зазначив завідувач кафедри, професор Андрій Яровий.



Вінницькі студенти створили портативного робота / Фото "День"

Над вдосконаленням робота під керівництвом доцента Сергія Барабана працювали студенти Роман Гульчак, Володимир Шепель, а також кандидат технічних наук, старший викладач Володимир Озеранський.

Робот має спроєктований і надрукований на 3D-принтері маніпулятор. "Мізки" робота – плата Arduino Uno. Він має Bluetooth-модуль, тобто ним можна керувати зі смартфона,

– пояснив Сергій Барабан, доцент кафедри.

За словами розробників, найбільш інформативний результат можна отримати, якщо міряти температуру на рівні чола, зап'ястя або шиї. Першими апробували винахід студенти та викладачі навчального закладу – приблизно 100 людей.