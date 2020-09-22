Львів'янка Анастасія Венчковська тріумфувала на Міжнародному конкурсі винаходів iCAN в Канаді. Дівчина отримала одразу три нагороди, серед яких – головний приз змагань Best Young Invention Award.

Вона також здобула золоту медаль та спецприз Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Євген Кудрявець, заступник директора МАН України.

Варте уваги Українці створюють вантажний електромобіль: ціна та характеристики

На конкурсі Венчковська представила алгоритм розрахунку ресурсоощадного одноразового горнятка. Вона з'ясувала, як можна зменшити кількість паперу для його виготовлення.

Винахідниця запропонувала змінити форму посудини, поміняти кут стінок та висоту. При цьому, об'єм горнятка залишатиметься незмінним. А згодом зменшаться і витрати на утилізацію використаного посуду. Загалом це дозволить заощадити до 10% паперу на виробництво.

Математичне моделювання екологічно чистої чашки: відео Анастасії Венчковської

Що відомо про конкурс iCan

iCAN – це конкурс для винахідників з усього світу. Його організовує Міжнародне товариство інновацій та підвищення кваліфікації Торонто (TISIAS). У 2020 році захід відбувся онлайн та зібрав учасників з 60 країн.

Україну на iCan представляли 12 учнів – загалом вони здобули 30 нагород. Крім цього, делегація Малої академії наук України отримала Best Delegation Award, тобто визнана найкращою.