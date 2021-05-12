Зазначається, що український електромобіль повністю відповідатиме світовим стандартам і матиме покращені характеристики з безпеки та комфорту. Науковці створили макет електромобіля, аби удосконалити технологію виробництва та дослідити роботу у реальних умовах.

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Що відомо

Готовий прототип може проїхати до 100 кілометрів та розвивати швидкість до 80 кілометрів за годину. Крім того, швидкість обмежується програмою.

Електромобіль "Єва" – розробка сєвєродонецьких студентів / Фото пресслужби Сєвєродонецької міської ВЦА

Характеристики електромобіля:

алюмінієва рама за технологією frame-space, на якій будуть встановлені елементи кузова та інші компоненти;

елементи кузова виготовляються з полімерного матеріалу, який не вимагає лакування і не піддається корозії;

вага становить 1 100 кілограмів;

електродвигун;

можливість встановлення сонячних батарей на дах і капот електромобілю, а також – додаткової батареї, що дозволить збільшити пробіг на одному заряді до 500 кілометрів;

унікальна система безпеки для автомобіля, пішоходів, велосипедистів тощо;

невеликі габарити, однак просторий салон, придатний для модифікацій;

можливість трансформації салону у мобільний офіс.

Мені дуже приємно, що не тільки теоретичні знання високого рівня надаються університетом, а також є їх практичне вираження. Це дуже добре та позитивне починання, яке потребує уваги міста безпосередньо в напрямку економіки, пошуку фінансів та реалізації здійснення зазначеного проєкту,

– зазначив керівник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк.

Важливо! Завдяки новій технології виготовлення кузова електромобіль зможуть використовувати люди з інвалідністю на інвалідних візках, не залишаючи самих візків. Педалі газу та гальма для цих категорій осіб будуть переміщені в область керма.

За словами фахівців, покращені характеристики дозволяють суттєво скоротити витрати на організацію виробництва та технічне обслуговування обладнання, що значно впливає на кінцеву вартість електромобіля. Так, розроблене авто може заповнити нішу бюджетних електрокарів з ціною від 12 тисяч євро.