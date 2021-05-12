Украинские кемперы являются максимально экологичными и мобильными. Кроме того, они достаточно конкурентоспособны на европейском рынке.
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Кемперы украинского производства Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрея Клименко
О транспортном средстве
Lifestyle Сamper – авторская разработка Анатолия Бурбеза и его команды. Кемперы изготовлены с использованием:
- французской корабельной многослойной фанеры;
- немецкой подвески и рамы;
- американской электроники и внешнего покрытия.
Обожаю такие виды путешествий, полную свободу, независимость. Как же я удивился, когда искал кемпер для себя и увидел в американском обзоре топ 10 кемперов в мире на пятом месте кемпер, произведенный в Украине,
– отмечает Андрей Клименко.
Он добавил, что сразу решил связаться с разработчиками, в результате чего удалось найти общих знакомых и начать долгое и плодотворное сотрудничество.
Украинский дом на колесах Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрея Клименко