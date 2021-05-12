Украинские кемперы являются максимально экологичными и мобильными. Кроме того, они достаточно конкурентоспособны на европейском рынке.

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Кемперы украинского производства Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрея Клименко

О транспортном средстве

Lifestyle Сamper – авторская разработка Анатолия Бурбеза и его команды. Кемперы изготовлены с использованием:

французской корабельной многослойной фанеры;

немецкой подвески и рамы;

американской электроники и внешнего покрытия.

Обожаю такие виды путешествий, полную свободу, независимость. Как же я удивился, когда искал кемпер для себя и увидел в американском обзоре топ 10 кемперов в мире на пятом месте кемпер, произведенный в Украине,

– отмечает Андрей Клименко.

Он добавил, что сразу решил связаться с разработчиками, в результате чего удалось найти общих знакомых и начать долгое и плодотворное сотрудничество.

Украинский дом на колесах Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрея Клименко

Вскоре Клименко и его компания выведут украинские модели на итальянский рынок. Презентация кемперов состоится в Парме. К слову, планируется также аренда с готовыми маршрутами по всей Италии.