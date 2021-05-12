Отмечается, что украинский электромобиль будет полностью соответствовать мировым стандартам и иметь улучшенные характеристики по безопасности и комфорту. Ученые создали макет электромобиля, чтобы усовершенствовать технологию производства и исследовать работу в реальных условиях.

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Что известно

Готовый прототип может проехать до 100 километров и развивать скорость до 80 километров в час. Кроме того, скорость ограничивается программой.

Электромобиль "Ева" – разработка северодонецких студентов / Фото пресс-службы Северодонецкой городской ВЦА

Характеристики электромобиля:

алюминиевая рама по технологии frame-space, на которой будут установлены элементы кузова и другие компоненты;

элементы кузова изготавливаются из полимерного материала, который не требует лакировки и не подвергается коррозии;

вес составляет 1100 килограммов;

электродвигатель;

возможность установки солнечных батарей на крышу и капот электромобиля, а также – дополнительной батареи, что позволит увеличить пробег на одном заряде до 500 километров;

уникальная система безопасности для автомобиля, пешеходов, велосипедистов и тому подобное;

небольшие габариты, однако просторный салон, пригодный для модификаций;

возможность трансформации салона в мобильный офис.

Мне очень приятно, что не только теоретические знания высокого уровня предоставляемых университетом, а также их практическое выражение. Это очень хорошее и положительное начинание, которое требует внимания города непосредственно в направлении экономики, поиска финансов и реализации осуществления указанного проекта,

– отметил руководитель Северодонецкой городской ВЦА Александр Стрюк.

Важно! Благодаря новой технологии изготовления кузова электромобиль смогут использовать люди с инвалидностью на инвалидных колясках, не оставляя самых тележек. Педали газа и тормоза для этих категорий лиц будут перемещены в область руля.

По словам специалистов, улучшенные характеристики позволяют существенно сократить затраты на организацию производства и техническое обслуживание оборудования, что значительно влияет на конечную стоимость электромобиля. Так, разработанное авто может заполнить нишу бюджетных электрокаров с ценой от 12 000 евро.