Отмечается, что украинский электромобиль будет полностью соответствовать мировым стандартам и иметь улучшенные характеристики по безопасности и комфорту. Ученые создали макет электромобиля, чтобы усовершенствовать технологию производства и исследовать работу в реальных условиях.
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Что известно
Готовый прототип может проехать до 100 километров и развивать скорость до 80 километров в час. Кроме того, скорость ограничивается программой.
Электромобиль "Ева" – разработка северодонецких студентов / Фото пресс-службы Северодонецкой городской ВЦА
Характеристики электромобиля:
- алюминиевая рама по технологии frame-space, на которой будут установлены элементы кузова и другие компоненты;
- элементы кузова изготавливаются из полимерного материала, который не требует лакировки и не подвергается коррозии;
- вес составляет 1100 килограммов;
- электродвигатель;
- возможность установки солнечных батарей на крышу и капот электромобиля, а также – дополнительной батареи, что позволит увеличить пробег на одном заряде до 500 километров;
- уникальная система безопасности для автомобиля, пешеходов, велосипедистов и тому подобное;
- небольшие габариты, однако просторный салон, пригодный для модификаций;
- возможность трансформации салона в мобильный офис.
Мне очень приятно, что не только теоретические знания высокого уровня предоставляемых университетом, а также их практическое выражение. Это очень хорошее и положительное начинание, которое требует внимания города непосредственно в направлении экономики, поиска финансов и реализации осуществления указанного проекта,
– отметил руководитель Северодонецкой городской ВЦА Александр Стрюк.
По словам специалистов, улучшенные характеристики позволяют существенно сократить затраты на организацию производства и техническое обслуживание оборудования, что значительно влияет на конечную стоимость электромобиля. Так, разработанное авто может заполнить нишу бюджетных электрокаров с ценой от 12 000 евро.