Отмечается, что украинский электромобиль будет полностью соответствовать мировым стандартам и иметь улучшенные характеристики по безопасности и комфорту. Ученые создали макет электромобиля, чтобы усовершенствовать технологию производства и исследовать работу в реальных условиях.

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Что известно

Готовый прототип может проехать до 100 километров и развивать скорость до 80 километров в час. Кроме того, скорость ограничивается программой.

Электромобиль "Ева" – разработка северодонецких студентов / Фото пресс-службы Северодонецкой городской ВЦА

Характеристики электромобиля:

  • алюминиевая рама по технологии frame-space, на которой будут установлены элементы кузова и другие компоненты;
  • элементы кузова изготавливаются из полимерного материала, который не требует лакировки и не подвергается коррозии;
  • вес составляет 1100 килограммов;
  • электродвигатель;
  • возможность установки солнечных батарей на крышу и капот электромобиля, а также – дополнительной батареи, что позволит увеличить пробег на одном заряде до 500 километров;
  • уникальная система безопасности для автомобиля, пешеходов, велосипедистов и тому подобное;
  • небольшие габариты, однако просторный салон, пригодный для модификаций;
  • возможность трансформации салона в мобильный офис.

Мне очень приятно, что не только теоретические знания высокого уровня предоставляемых университетом, а также их практическое выражение. Это очень хорошее и положительное начинание, которое требует внимания города непосредственно в направлении экономики, поиска финансов и реализации осуществления указанного проекта,
 – отметил руководитель Северодонецкой городской ВЦА Александр Стрюк.

По словам специалистов, улучшенные характеристики позволяют существенно сократить затраты на организацию производства и техническое обслуживание оборудования, что значительно влияет на конечную стоимость электромобиля. Так, разработанное авто может заполнить нишу бюджетных электрокаров с ценой от 12 000 евро.