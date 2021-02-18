Українські прикордонники тестують нові французькі гелікоптери: фото

У Харкові група авіаторів-прикордонників розпочала навчання на нових моделях французьких гелікоптерів Н-125.

Ці заходи здійснюють у рамках реалізації угоди між Кабміном та французьким урядом. Вона передбачає підтримку та створення єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту в Україні.

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Українським прикордонникам проведуть практичний інструктаж французькі фахівці. Протягом 10 днів вони ділитимуться знаннями для авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н-125.



Навчання прикордонників у Харкові / Фото ДПСУ



Такий вигляд має гелікоптер Airbus Н-125 / Фото ДПСУ



Українців консультують спеціалісти з Франції / Фото ДПСУ

Зауважимо, що спеціалісти, які прибули в Україну на час навчань, є представниками технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Airbus.

Що відомо про модель Н-125

Цей гелікоптер – невеликого розміру. Попри це, він має велику стабільність польотів.

Може підняти на борту до 6 членів екіпажу.

Вібрація у салоні відсутнє, це важливо для роботи оператора.

Тривалий час такі гвинтокрили можуть перебувати в повітрі без дозаправлення.

Airbus Н-125 в Україні

Держприкордонслужба України отримали перші 2 вертольоти Н-125 у 2020 році. Наразі їх вже активно використовують для охорони та патрулювання державного кордону.

. Умови контракту передбачають, що всього ДПСУ отримає від Франціїгвинтокрила. 10 таких гелікоптерів надійдуть прикордонникам вже у 2021 році, ще 12 – у 2022 році.