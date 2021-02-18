Українські прикордонники тестують нові французькі гелікоптери: фото

Джерело:Держприкордонслужба
У Харкові група авіаторів-прикордонників розпочала навчання на нових моделях французьких гелікоптерів Н-125.
Ці заходи здійснюють у рамках реалізації угоди між Кабміном та французьким урядом. Вона передбачає підтримку та створення єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту в Україні.
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Українським прикордонникам проведуть практичний інструктаж французькі фахівці. Протягом 10 днів вони ділитимуться знаннями для авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н-125.
Навчання прикордонників у Харкові / Фото ДПСУ
Такий вигляд має гелікоптер Airbus Н-125 / Фото ДПСУ
Українців консультують спеціалісти з Франції / Фото ДПСУ
Зауважимо, що спеціалісти, які прибули в Україну на час навчань, є представниками технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Airbus.
Держприкордонслужба України отримали перші 2 вертольоти Н-125 у 2020 році. Наразі їх вже активно використовують для охорони та патрулювання державного кордону.Довідка. Умови контракту передбачають, що всього ДПСУ отримає від Франції 24 гвинтокрила. 10 таких гелікоптерів надійдуть прикордонникам вже у 2021 році, ще 12 – у 2022 році.