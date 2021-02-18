Українські прикордонники тестують нові французькі гелікоптери: фото
У Харкові група авіаторів-прикордонників розпочала навчання на нових моделях французьких гелікоптерів Н-125.
Джерело:Держприкордонслужба
Ці заходи здійснюють у рамках реалізації угоди між Кабміном та французьким урядом. Вона передбачає підтримку та створення єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту в Україні.
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Українським прикордонникам проведуть практичний інструктаж французькі фахівці. Протягом 10 днів вони ділитимуться знаннями для авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н-125.
Навчання прикордонників у Харкові / Фото ДПСУ
Такий вигляд має гелікоптер Airbus Н-125 / Фото ДПСУ
Українців консультують спеціалісти з Франції / Фото ДПСУ
Зауважимо, що спеціалісти, які прибули в Україну на час навчань, є представниками технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Airbus.
Що відомо про модель Н-125
- Цей гелікоптер – невеликого розміру. Попри це, він має велику стабільність польотів.
- Може підняти на борту до 6 членів екіпажу.
- Вібрація у салоні відсутнє, це важливо для роботи оператора.
- Тривалий час такі гвинтокрили можуть перебувати в повітрі без дозаправлення.
Airbus Н-125 в Україні
Держприкордонслужба України отримали перші 2 вертольоти Н-125 у 2020 році. Наразі їх вже активно використовують для охорони та патрулювання державного кордону.
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