У Харкові група авіаторів-прикордонників розпочала навчання на нових моделях французьких гелікоптерів Н-125.

Ці заходи здійснюють у рамках реалізації угоди між Кабміном та французьким урядом. Вона передбачає підтримку та створення єдиної системи авіабезпеки та цивільного захисту в Україні.

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Українським прикордонникам проведуть практичний інструктаж французькі фахівці. Протягом 10 днів вони ділитимуться знаннями для авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н-125.



Навчання прикордонників у Харкові / Фото ДПСУ



Такий вигляд має гелікоптер Airbus Н-125 / Фото ДПСУ



Українців консультують спеціалісти з Франції / Фото ДПСУ

Зауважимо, що спеціалісти, які прибули в Україну на час навчань, є представниками технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Airbus.

Що відомо про модель Н-125

Цей гелікоптер – невеликого розміру. Попри це, він має велику стабільність польотів.

Може підняти на борту до 6 членів екіпажу.

Вібрація у салоні відсутнє, це важливо для роботи оператора.

Тривалий час такі гвинтокрили можуть перебувати в повітрі без дозаправлення.

Airbus Н-125 в Україні

Держприкордонслужба України отримали перші 2 вертольоти Н-125 у 2020 році. Наразі їх вже активно використовують для охорони та патрулювання державного кордону.

Довідка. Умови контракту передбачають, що всього ДПСУ отримає від Франції 24 гвинтокрила. 10 таких гелікоптерів надійдуть прикордонникам вже у 2021 році, ще 12 – у 2022 році.