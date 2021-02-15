Україна стане першою країною, в якій визначать індекс прозорості інфраструктури. Відповідне дослідження проведуть фахівці Ініціативи CoST Ukraine.

Експерти міжнародного секретаріату CoST проведуть аналіз на основі передової світової практики. Головна мета – об'єктивно продемонструвати рівень прозорості в області публічної інфраструктури та доступу до інформації як на національному, так і на міжнародному рівнях.

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В Україні визначать індекс прозорості інфраструктури / Ілюстрація CoST Ukraine

Фахівці відібрали об'єкти індексування зі 115 національних, локальних і автономних організацій. Алгоритм передбачав як застосування RAND функції, так і відповідність основним критеріям: обсягам закупівельних бюджетів та наявності інфраструктурних проєктів, які були реалізовані у 2019–2020 роках.

Ми зробили вибірку з 30 закупівельників та 60 їх інфраструктурних проєктів. Вибрані організації будуть оцінюватися за понад 100 індикаторами у 4 різних категоріях,

– розповів виконавчий директор ініціативи Святослав Абрамов.

Категорії

Серед категорій оцінки діяльності замовників робіт:

здатність управління і якісного оприлюднення інформації про наявні інфраструктурні проєкти;

здійснення постійної взаємодії з громадськістю;

якість і повнота оприлюдненої інформації про проєкти на всіх етапах життєвого циклу – від планування до технічного нагляду за кожним конкретним проєктом.

Інформацію збиратимуть з відкритих джерел, а також за допомогою інтерв'ю з представниками закупівельних організацій. Результати дослідження представлять в кінці березня 2021 року.

Зазначається, що згодом індекс прозорості інфраструктури буде виведений в Афганістані, Таїланді та Коста-Ріці, а пізніше ще в 20 країнах – членах CoST.