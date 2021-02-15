Вперше у світі: в Україні визначать індекс прозорості інфраструктури
Україна стане першою країною, в якій визначать індекс прозорості інфраструктури. Відповідне дослідження проведуть фахівці Ініціативи CoST Ukraine.
Джерело:CoST Ukraine
Експерти міжнародного секретаріату CoST проведуть аналіз на основі передової світової практики. Головна мета – об'єктивно продемонструвати рівень прозорості в області публічної інфраструктури та доступу до інформації як на національному, так і на міжнародному рівнях.
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В Україні визначать індекс прозорості інфраструктури / Ілюстрація CoST Ukraine
Фахівці відібрали об'єкти індексування зі 115 національних, локальних і автономних організацій. Алгоритм передбачав як застосування RAND функції, так і відповідність основним критеріям: обсягам закупівельних бюджетів та наявності інфраструктурних проєктів, які були реалізовані у 2019–2020 роках.
Ми зробили вибірку з 30 закупівельників та 60 їх інфраструктурних проєктів. Вибрані організації будуть оцінюватися за понад 100 індикаторами у 4 різних категоріях,
– розповів виконавчий директор ініціативи Святослав Абрамов.
Категорії
Серед категорій оцінки діяльності замовників робіт:
- здатність управління і якісного оприлюднення інформації про наявні інфраструктурні проєкти;
- здійснення постійної взаємодії з громадськістю;
- якість і повнота оприлюдненої інформації про проєкти на всіх етапах життєвого циклу – від планування до технічного нагляду за кожним конкретним проєктом.
Інформацію збиратимуть з відкритих джерел, а також за допомогою інтерв'ю з представниками закупівельних організацій. Результати дослідження представлять в кінці березня 2021 року.
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