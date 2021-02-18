Украинские пограничники тестируют новые французские вертолеты: фото
В Харькове группа авиаторов-пограничников начала обучения на новых моделях французских вертолетов Н-125.
Источник:Госпогранслужба
Эти меры осуществляются в рамках реализации соглашения между Кабмином и французским правительством. Оно предусматривает поддержку и создание единой системы авиабезопасности и защиты в Украине.
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Украинским пограничникам проведут практический инструктаж французские специалисты. В течение 10 дней они будут делиться знаниями для авиационного персонала на вертолетах Airbus Н-125.
Обучение пограничников в Харькове / Фото ГНСУ
Так выглядит вертолет Airbus Н-125 / Фото ГНСУ
Украинцев консультируют специалисты из Франции / Фото ГНСУ
Заметим, что специалисты, которые прибыли в Украину на время учений, являются представителями технической поддержки завода-производителя вертолетов Airbus.
Что известно о модели Н-125
- Этот вертолет – небольшого размера. Несмотря на это, он имеет большую стабильность полетов.
- Может поднять на борту до 6 членов экипажа.
- Вибрация в салоне отсутствует, это важно для работы оператора.
- Долгое время такие вертолеты могут находиться в воздухе без дозаправки.
Airbus Н-125 в Украине
Госпогранслужба Украины получили первые 2 вертолета Н-125 в 2020 году. Сейчас их уже активно используют для охраны и патрулирования государственной границы.
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