В Харькове группа авиаторов-пограничников начала обучения на новых моделях французских вертолетов Н-125.

Эти меры осуществляются в рамках реализации соглашения между Кабмином и французским правительством. Оно предусматривает поддержку и создание единой системы авиабезопасности и защиты в Украине.

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Украинским пограничникам проведут практический инструктаж французские специалисты. В течение 10 дней они будут делиться знаниями для авиационного персонала на вертолетах Airbus Н-125.



Обучение пограничников в Харькове / Фото ГНСУ



Так выглядит вертолет Airbus Н-125 / Фото ГНСУ



Украинцев консультируют специалисты из Франции / Фото ГНСУ

Заметим, что специалисты, которые прибыли в Украину на время учений, являются представителями технической поддержки завода-производителя вертолетов Airbus.

Что известно о модели Н-125

Этот вертолет – небольшого размера. Несмотря на это, он имеет большую стабильность полетов.

Может поднять на борту до 6 членов экипажа.

Вибрация в салоне отсутствует, это важно для работы оператора.

Долгое время такие вертолеты могут находиться в воздухе без дозаправки.

Airbus Н-125 в Украине

Госпогранслужба Украины получили первые 2 вертолета Н-125 в 2020 году. Сейчас их уже активно используют для охраны и патрулирования государственной границы.

Справка. Условия контракта предусматривают, что всего ГНСУ получит от Франции 24 вертолета. 10 таких вертолетов поступят пограничникам уже в 2021 году, еще 12 – в 2022 году.