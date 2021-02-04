Українські моряки випробували автоматизовану систему тестування: що відомо

Державна служба морського та річкового транспорту запустила автоматизовану систему тестування моряків. Відтепер фахівці зможуть складати іспити без участі членів кваліфікаційної комісії. Тестування вже пройшли 150 моряків.
Джерело: USM
Автоматизовану систему тестування, яка виключає людське втручання в процес оцінювання, презентували в Одесі у грудні 2020 року. Пілотний проєкт розробили Міністерство інфраструктури України та Морська адміністрація.
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Українські моряки випробували автоматизовану систему тестування / Фото USM
Нововведення повністю усуває ризик корупції та "людського фактора" у сфері дипломування. Система самостійно генерує індивідуальний список екзаменаційних питань учаснику тестування випадковим чином.Відзначається, що незабаром планують комп'ютеризувати усі іспити, аби зробити процес оцінювання кваліфікації фахівців максимально прозорим.