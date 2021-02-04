Украинские моряки испытали автоматизированную систему тестирования: что известно
Государственная служба морского и речного транспорта запустила автоматизированную систему тестирования моряков. Теперь специалисты смогут сдавать экзамены без участия членов квалификационной комиссии. Тестирование уже прошли 150 моряков.
Источник: USM
Автоматизированную систему тестирования, которая исключает человеческое вмешательство в процесс оценивания, презентовали в Одессе в декабре 2020 года. Пилотный проект разработали Министерство инфраструктуры Украины и Морская администрация.
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Украинские моряки испытали автоматизированную систему тестирования / Фото USM
Почему это важно
Нововведение полностью устраняет риск коррупции и "человеческого фактора" в сфере дипломирования. Система самостоятельно генерирует индивидуальный список экзаменационных вопросов участнику тестирования случайным образом.
Отмечается, что в скором времени планируют компьютеризировать все экзамены, чтобы сделать процесс оценки квалификации специалистов максимально прозрачным.
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