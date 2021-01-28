Для чого потрібен ресурс Інноваційна платформа допоможе здійснювати моніторинг та комплексний аналіз стану національної безпеки України в напрямку тенденцій розвитку, прогнозування суспільно-політичних, економічних та соціальних процесів на регіональному рівні.

Користувачі матимуть змогу отримувати у режимі реального часу оперативну, актуальну та достовірну інформацію щодо всіх ключових процесів та показників, які характеризують життя регіонів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ресурсом з публічними відкритими даними зможуть користуватися усі громадяни України. Вебсайт "Просторова трансформація України" можна відвідати за посиланням.