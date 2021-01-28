В Україні створили сайт для моніторингу національної безпеки: що відомо
В Україні створили інтернет-ресурс для моніторингу національної безпеки. Вебсайт з відкритими даними отримав назву "Просторова трансформація України". Головна мета – підвищення рівня ефективності, прозорості та підзвітності місцевої влади.
Користувачі матимуть змогу отримувати у режимі реального часу оперативну, актуальну та достовірну інформацію щодо всіх ключових процесів та показників, які характеризують життя регіонів,
– йдеться у повідомленні.
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