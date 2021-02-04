Державна служба морського та річкового транспорту запустила автоматизовану систему тестування моряків. Відтепер фахівці зможуть складати іспити без участі членів кваліфікаційної комісії. Тестування вже пройшли 150 моряків.

Джерело: USM Автоматизовану систему тестування, яка виключає людське втручання в процес оцінювання, презентували в Одесі у грудні 2020 року. Пілотний проєкт розробили Міністерство інфраструктури України та Морська адміністрація. Цікаво В Україні створили сайт для моніторингу національної безпеки: що відомо Українські моряки випробували автоматизовану систему тестування / Фото USM Чому це важливо Нововведення повністю усуває ризик корупції та "людського фактора" у сфері дипломування. Система самостійно генерує індивідуальний список екзаменаційних питань учаснику тестування випадковим чином. Відзначається, що незабаром планують комп'ютеризувати усі іспити, аби зробити процес оцінювання кваліфікації фахівців максимально прозорим.