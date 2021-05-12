Українські автобудинки Lifestyle Сamper виходять на ринок Італії

Український виробник Lifestyle Сamper виходить на італійський ринок. Багатофункціональні будинки на колесах розроблені вітчизняними фахівцями й виготовляються у Києві.

Українські кемпери є максимально екологічними та мобільними. Крім того, вони доволі конкурентоспроможні на європейському ринку.

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Кемпери українського виробництва Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрія Клименка

Про транспортний засіб

Lifestyle Сamper – авторська розробка Анатолія Бурбеза та його команди. Кемпери виготовлені з використанням:

французької корабельної багатошарової фанери;

німецької підвіски та рами;

американської електроніки та зовнішнього покриття.

Обожнюю такі види подорожей, повну свободу, незалежність. Як же я здивувався, коли шукав кемпер для себе і побачив в американському огляді топ 10 кемперів у світі на п'ятому місці кемпер, вироблений в Україні,

– зазначає Андрій Клименко.

Він додав, що одразу вирішив зв'язатися з розробниками, внаслідок чого вдалося знайти спільних знайомих та започаткувати довгу та плідну співпрацю.

Український будинок на колесах Lifestyle Сamper / Фото фейсбук Андрія Клименка

Незабаром Клименко та його компанія виведуть українські моделі на італійський ринок. Презентація кемперів відбудеться у Пармі. До слова, планується також оренда з готовими маршрутами по всій Італії.