Українські авіатори відпрацювали польоти з бойовою стрільбою: красномовне відео

14 вересня 2021 , 23:47
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Джерело:

Міністерство оборони України

Пілоти морської авіаційної бригади провели навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою. Працювали на двох вертольотах – Мі-8 та Мі-14ПЧ.

Тренування тривали два дні. Екіпажі відпрацювали завдання різної складності, зокрема знищення ворожих цілей.

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Екіпажі на відмінно виконали контрольні польоти та, продемонструвавши злагодженість у діях, "знищили" усі задані цілі,
– зазначив заступник командира бригади з МПЗ підполковник Родіон Козаков.

Що зробили

Льотчикам бригади вдалося:

  • здійснити переліт із місця базування на полігон у Херсонській області;
  • відпрацьовувати зліт-посадку;
  • виконати прольоти по колу;
  • успішно провести бойову стрільбу з враження цілей.
Один з вертольотів Мі-14ПЧ продемонстрував радіолокаційний пошук човна умовного противника та тактичне бомбометання у заданому районі. Своєю чергою, екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, провели практичні пуски некерованих ракет та бомбометання по заданих цілях.

Льотчики відпрацювали польоти з бойовою стрільбою: відео

Автор: Катерина Сердюк