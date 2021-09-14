Українські авіатори відпрацювали польоти з бойовою стрільбою: красномовне відео

Пілоти морської авіаційної бригади провели навчально-тренувальні польоти з бойовою стрільбою. Працювали на двох вертольотах – Мі-8 та Мі-14ПЧ.

Тренування тривали два дні. Екіпажі відпрацювали завдання різної складності, зокрема знищення ворожих цілей.

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Екіпажі на відмінно виконали контрольні польоти та, продемонструвавши злагодженість у діях, "знищили" усі задані цілі,

– зазначив заступник командира бригади з МПЗ підполковник Родіон Козаков.

Що зробили

Льотчикам бригади вдалося:

здійснити переліт із місця базування на полігон у Херсонській області;

відпрацьовувати зліт-посадку;

виконати прольоти по колу;

успішно провести бойову стрільбу з враження цілей.

Один з вертольотів Мі-14ПЧ продемонстрував радіолокаційний пошук човна умовного противника та тактичне бомбометання у заданому районі. Своєю чергою, екіпажі Мі-8, після бойового маневрування парою, провели практичні пуски некерованих ракет та бомбометання по заданих цілях.

Льотчики відпрацювали польоти з бойовою стрільбою: відео