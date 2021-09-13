Спеціальний збір з льотним складом на французьких вертольотах ЕС-225 LP розгорнули на базі військової частини 3072. Вона дислокується у селі Старий Лисець. Цей полігон – єдиний у західному регіоні, де можуть приземлятися гвинтокрили. Спеціальні льотні випробування тут відбуваються щороку.
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Нагадаємо, компанія Airbus Helicopters передасть Україні 22 гелікоптери в межах угоди з МВС. Вони застосовуватимуться під час антитерористичних, спеціальних та рятувальних операцій.