Тренировки продолжались два дня. Экипажи отработали задачи различной сложности, в том числе уничтожение вражеских целей.
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Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и, продемонстрировав слаженность в действиях, "уничтожили" все заданные цели,
– отметил заместитель командира бригады по МПЗ подполковник Родион Казаков.
Что сделали
Летчикам бригады удалось:
- осуществить перелет с места базирования на полигон в Херсонской области;
- отрабатывать взлет-посадку;
- выполнить пролеты по кругу;
- успешно провести боевую стрельбу по вражеским целям.
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