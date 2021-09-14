Тренировки продолжались два дня. Экипажи отработали задачи различной сложности, в том числе уничтожение вражеских целей.

Примечательно Гвардейские вертолеты Airbus отработали полеты в Карпатах: мощное видео

Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и, продемонстрировав слаженность в действиях, "уничтожили" все заданные цели,

– отметил заместитель командира бригады по МПЗ подполковник Родион Казаков.

Что сделали

Летчикам бригады удалось:

осуществить перелет с места базирования на полигон в Херсонской области;

отрабатывать взлет-посадку;

выполнить пролеты по кругу;

успешно провести боевую стрельбу по вражеским целям.

Один из вертолетов Ми-14ПЧ продемонстрировал радиолокационный поиск лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь, экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, провели практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям.

Летчики отработали полеты с боевой стрельбой: видео