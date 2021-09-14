Тренировки продолжались два дня. Экипажи отработали задачи различной сложности, в том числе уничтожение вражеских целей.

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Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и, продемонстрировав слаженность в действиях, "уничтожили" все заданные цели,
– отметил заместитель командира бригады по МПЗ подполковник Родион Казаков.

Что сделали

Летчикам бригады удалось:

  • осуществить перелет с места базирования на полигон в Херсонской области;
  • отрабатывать взлет-посадку;
  • выполнить пролеты по кругу;
  • успешно провести боевую стрельбу по вражеским целям.

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