Українська компанія Integro-SD розробила технологію біогазової установки, завдяки якій майже 10 років поспіль продукує із пташиного посліду натуральні добрива.

Директор компанії Антон Булигін — фаховий юрист. До заснування Integro-SD він не мав досвіду роботи у агросекторі. Але завжди хотів створити бізнес, який би приносив задоволення йому та користь довкіллю, пише Ukraїner.

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"В принципі, велосипеду ми не винайшли. Компостування відоме вже тисячі років. Але якщо порівнювати, то велосипед теж існує багато років. І є класична "Україна", а є велосипеди, які беруть участь у перегонах "Тур де Франс", – зауважив Булигін.

І те, і те – велосипед. Але один простий, а інший – технологічний. Наше виробництво є технологічним і його основна мета полягає в утилізації відходів птахівництва та виробництві натуральних органічних добрив,

– пояснив він.

Нині компанія співпрацює з мережею малих фермерських господарств з різних регіонів України, які вирощують ягідні, овочеві та плодові культури, постачаючи їм натуральне добриво.



Цікаві факти про натуральне добриво / Інфографіка Ukraїner

Булигін розповів, що за 5 років добрива Integro-SD випробували десь на 30 різних культур – як садових, так і польових. Наразі зупинилися на 3 групах – ягідній, овочевій та садово-кісточковій.

"Найгарніші результати ми показали саме на полуниці, малині, томатах, огірках, капусті, буряку, яблуках, грушах і персику", – наголосив підприємець.

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Довідка

До 4,7 мільйона тонн посліду "виробляють" за рік птахівничі господарства України. Птахофабрики часто утилізують великі об'єми посліду, скидаючи його у компостні ями або ж зберігаючи на відкритих ділянках ґрунту, забруднюючи прилеглі водойми та підземні води.

Адже курячий послід багатий, зокрема, на фосфати та амонійний азот. А великий вміст метану в купах посліду при неналежному зберіганні призводить до так званого парникового ефекту. Водночас пташиний послід є легкозасвоюваним натуральним добривом.