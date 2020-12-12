Украинская компания Integro-SD разработала технологию биогазовой установки, благодаря которой почти 10 лет производит с птичьего помета натуральные удобрения.

Директор компании Антон Булыгин – профессиональный юрист. До основания Integro-SD он не имел опыта работы в агросекторе. Но всегда хотел создать бизнес, который бы приносил удовольствие ему и пользу окружающей среде, пишет Ukraиner.

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"В принципе, велосипеда мы не изобрели. Про компостирование известно уже тысячи лет. Но если сравнивать, то велосипед тоже существует на протяжение многих лет. И есть классическая "Украина", а есть велосипеды, участвующие в гонках "Тур де Франс", – отметил Булыгин.

И то и то – велосипед. Но один простой, а другой – технологический. Наше производство является технологическим и его основная цель заключается в утилизации отходов птицеводства и производстве натуральных органических удобрений,

– пояснил он.

Сейчас компания сотрудничает с сетью малых фермерских хозяйств из разных регионов Украины, которые выращивают ягодные, овощные и плодовые культуры, поставляя им натуральное удобрение.



Интересные факты о натуральном удобрении / Инфографика Ukraиner

Булыгин рассказал, что за 5 лет удобрения Integro-SD испытали где-то на 30 различных культурах – как садовых, так и полевых. Сейчас остановились на 3 группах – ягодной, овощной и садово-косточковой.

"Самые красивые результаты мы показали именно на клубнике, малине, томатах, огурцах, капусте, свекле, яблоках, грушах и персиках", – отметил предприниматель.

Более об изобретении украинцев: смотрите в видео Ukraиner​

Справка

До 4,7 миллиона тонн помета "производят" за год птицеводческие хозяйства Украины. Птицефабрики часто утилизируют большие объемы помета, сбрасывая его в компостные ямы или сохраняя на открытых участках почвы, загрязняя прилегающие водоемы и подземные воды.

Ведь куриный помет богатый, в частности, на фосфаты и аммонийный азот. А большое содержание метана в кучах помета при ненадлежащем хранении приводит к так называемому парниковому эффекту. В то же время птичий помет является легкоусвояемым натуральным удобрением.