У США з'явився унікальний магазин Dress X, в якому продають лише віртуальний одяг. Ідея такого оригінального стартапу належить українкам Дарії Шаповаловій та Наталії Моденовій.

Серед одягу, який пропонує Dress X, чимало суконь від відомих дизайнерів з України. Деякі з них – існують лише в цифровій версії. Натомість інші можна придбати і в реальному світі, проте коштуватиме такий одяг дорожче, ніж віртуальний, повідомляє "Голос Америки".

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Що відомо про стартап Dress X

Раніше засновниці Dress X володіли кількома модними бутіками у Парижі та Лос-Анджелесі. Тепер для нового магазину їм не потрібно жодних ресурсів на виробництво, як і орендувати приміщення чи закупляти тканини.

Українки зауважили, що для людей контент є дуже важливим, вони готові за нього платити. "Коли почалися локдауни через коронавірус, я зрозуміла, що працювати у традиційному роздрібному продажу не має жодного сенсу", – пояснила Шаповалова.

Перевага цифрового одягу полягає в тому, що він дуже інклюзивний. Він сідає на всі фігури, для будь-якого віку та статі. Все це ми можемо одягнути на будь-кого,

– підкреслила Моденова.

Й додала, що модна індустрія забруднює середовище відходами. Люди часто купують одяг і ледь не одразу, зробивши кілька фото, викидають його. На її думку, такої звички потрібно обов'язково позбуватися.

Як придбати сукню? Аби отримати цифрову сукню, потрібно зайти на сайт, вибирати фасон та опплатити її вартість. Крім цього, потрібно завантажити свою фотографію. Важливе хороше освітлення, а також, аби людина подобалася собі на цій світлині.



Після завантаження фотографії потрібно зачекати від 1 до 3 днів. За цей час у Dress X готують плаття, яке за словами розробниць, "ідеально сяде на будь-яку фігуру".