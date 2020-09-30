Українки відкрили перший у світі магазин віртуального одягу: деталі
У США з'явився унікальний магазин Dress X, в якому продають лише віртуальний одяг. Ідея такого оригінального стартапу належить українкам Дарії Шаповаловій та Наталії Моденовій.
Серед одягу, який пропонує Dress X, чимало суконь від відомих дизайнерів з України. Деякі з них – існують лише в цифровій версії. Натомість інші можна придбати і в реальному світі, проте коштуватиме такий одяг дорожче, ніж віртуальний, повідомляє "Голос Америки".
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Що відомо про стартап Dress X
Раніше засновниці Dress X володіли кількома модними бутіками у Парижі та Лос-Анджелесі. Тепер для нового магазину їм не потрібно жодних ресурсів на виробництво, як і орендувати приміщення чи закупляти тканини.
Українки зауважили, що для людей контент є дуже важливим, вони готові за нього платити. "Коли почалися локдауни через коронавірус, я зрозуміла, що працювати у традиційному роздрібному продажу не має жодного сенсу", – пояснила Шаповалова.
Перевага цифрового одягу полягає в тому, що він дуже інклюзивний. Він сідає на всі фігури, для будь-якого віку та статі. Все це ми можемо одягнути на будь-кого,
– підкреслила Моденова.
Й додала, що модна індустрія забруднює середовище відходами. Люди часто купують одяг і ледь не одразу, зробивши кілька фото, викидають його. На її думку, такої звички потрібно обов'язково позбуватися.