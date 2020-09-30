В США появился уникальный магазин Dress X, в котором продают только виртуальную одежду. Идея такого оригинального стартапа принадлежит украинкам Дарьи Шаповаловой и Натальи Моденовой.

Среди одежды, который предлагает Dress X, немало платьев от известных дизайнеров из Украины. Некоторые из них существуют только в цифровой версии. Зато другие можно приобрести и в реальном мире, однако стоит такая одежда дороже, чем виртуальная, сообщает "Голос Америки".

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Что известно о стартапе Dress X

Ранее основательницы Dress X владели несколькими модными бутиками в Париже и Лос-Анджелесе. Теперь для нового магазина им не нужно никаких ресурсов на производство, как и арендовать помещение или закупать ткани.

Украинки заметили, что людям очень важен контент, они готовы за него платить. "Когда начались локдауны через коронавирус, я поняла, что работать в традиционной розничной продаже не имеет никакого смысла", – пояснила Шаповалова.

Преимущество цифровой одежды заключается в том, что она очень инклюзивная. Она садится на все фигуры, для любого возраста и пола. Все это мы можем одеть на любого,

– подчеркнула Моденов.

И добавила, что модная индустрия загрязняет среду отходами. Люди часто покупают одежду и чуть ли не сразу, сделав несколько фото, выбрасывают его. По ее мнению, такой привычки нужно обязательно избавляться.

Как приобрести платье? Чтобы получить цифровое платье, нужно зайти на сайт, выбрать фасон и оплатить его стоимость. Кроме этого, нужно загрузить свою фотографию. Важно, чтобы было хорошее освещение, а также, чтобы человек нравился себе на этой фотографии.



После загрузки фотографии нужно подождать от 1 до 3 дней. За это время в Dress X готовят платье, которое по словам основательниц, "идеально сядет на любую фигуру".