Жителька Маріуполя винайшла екологічну коробку. Замість картону Аліса Сергєєва пропонує використовувати каштани. Плоди цього дерева переробляють на порошок, який застигає у формах. Процес займає близько 12 годин.

Унікальність матеріалу в тому, що, на відміну від пластику, він не забруднює повітря і після використання органічно розкладається за 2 тижні, повідомляє ВВ.

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В основі пакувального матеріалу – не сам каштан, а його навколоплідник, тобто перероблена зелена шпичаста коробочка. Її подрібнюють на звичайній ручній м'ясорубці, додають необхідні компоненти та висушують.

За словами студентки, з 200 грамів такого матеріалу можна виготовити коробку розміром 15х10х7 сантиметрів. "Каштанова" упаковка така ж міцна, як і картон, тож може витримати різні види товарів.



Жителька Маріуполя винайшла екологічну коробку з каштану / Фото ВВ

"Каштанова" коробка добре зберігається при стандартних погодних умовах, вона не має запаху та є стійкою до вигину.

З цього матеріалу також можна виробляти інші предмети, зокрема тарілки. Проте дівчина вважає пріоритеом його використання саме як пакування для логістичних компаній.

Винахід Сергєєвої вже оцінили на міжнародному конкурсі інноваційних винаходів iCAN в Канаді. Зараз дівчина удосконалює свій винахід, навчаючись у Національному університеті біоресурсів і природознавства.