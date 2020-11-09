Жительница Мариуполя изобрела экологическую коробку. Вместо картона Алиса Сергеева предлагает использовать каштаны. Плоды этого дерева перерабатывают в порошок, который застывает в формах. Процесс занимает около 12 часов.

Уникальность материала в том, что, в отличие от пластика, он не загрязняет воздух и после использования органично раскладывается за 2 недели, сообщает ВВ.

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В основе упаковочного материала – не один каштан, а его околоплодник, то есть переработанная зеленая остроконечная коробочка. Ее измельчают на обычной ручной мясорубке, добавляют необходимые компоненты и высушивают.

По словам студентки, из 200 граммов такого материала можно изготовить коробку размером 15х10х7 сантиметров. "Каштановая" упаковка такая же прочная, как и картон, поэтому может выдержать различные виды товаров.



Жительница Мариуполя изобрела экологическую коробку с каштана / Фото ВВ

"Каштановая" коробка хорошо сохраняется при стандартных погодных условиях, она не имеет запаха и является устойчивой к изгибу.

Из этого материала можно производить другие предметы, например тарелки. Однако девушка считает приоритетом его использования именно как упаковки для логистических компаний.

Изобретение Сергеевой уже оценили на международном конкурсе инновационных изобретений iCAN в Канаде. Сейчас девушка совершенствует свое изобретение, учась в Национальном университете биоресурсов и естествознания.

Справка. iCAN – это конкурс для изобретателей со всего мира. В 2020 году мероприятие состоялось онлайн, в нем приняли участие разработчики из 60 стран. Украина на iCan представляли 12 учащихся – они получили 30 наград. А делегацию МАН Украины признали лучшей.