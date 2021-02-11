Українська школярка створила ютуб-канал про тварин: підписалося понад 18 000 користувачів
На Львівщині школярка розмістила друковане оголошення про авторський ютуб-канал "Природа ТВ" на стовпі. Юна блогерка публікує короткі відеоролики про життя свійських тварин. За добу на неї підписалися понад 11 000 користувачів.
Джерело:фейсбук Oleksiy Kondakov
Безпосередність, кмітливість та підприємливість дівчинки не залишили людей байдужими. Її проєкт активно підтримали користувачі мережі. Лише за декілька днів на канал підписалися понад 18 тисяч людей.
Варте уваги Попри закони фізики: українець винайшов нові техніки оздоблення шкаралупи – відео
Оголошенням поділилася користувачка твіттеру Сонькоу (@__freecafe__). Її пост почали активно коментувати та репостити. Дівчина підкреслила, що не знайома з авторкою каналу.
Чому це вражає
"Природа ТВ" – це маленька історія успіху дівчинки, яка з дитинства прагне розвивати власну справу. Маленький проєкт почав стрімко зростати, адже українка вклала в нього душу. Вкотре переконуємося, що Україна сповнена юними талантами, а людська небайдужість ладна творити дива!
Якщо ви ще й прокоментуєте та переглянете контент, то це буде маленькою краплею добра, яка вже стане частиною цілого моря, а може й в перспективі океаном доброти та любові, яку ми можемо подарувати дитині, котра захотіла розвивати український сегмент ютубу,
– закликають у мережі.
Юна блогерка створила ютуб-канал "Природа ТВ": дивіться відео
- Приємні, легкі та заспокійливі відео. Чекаю ще!
- Побачив новину про оголошення – підписався на канал. Успіхів тобі!
- Дуже позитивно! Зазвичай проходимо повз і не помічаємо.
- Автор – молодець! Велике спасибі за такі позитивні відео! Підписалася!
- Дитинко, дякую тобі, що не знімаєш бравл старс, а показуєш як цікаво грати на подвір'ї й спостерігати за природою!
Поділитися новиною