На Львівщині школярка розмістила друковане оголошення про авторський ютуб-канал "Природа ТВ" на стовпі. Юна блогерка публікує короткі відеоролики про життя свійських тварин. За добу на неї підписалися понад 11 000 користувачів.

Безпосередність, кмітливість та підприємливість дівчинки не залишили людей байдужими. Її проєкт активно підтримали користувачі мережі. Лише за декілька днів на канал підписалися понад 18 тисяч людей.

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Оголошенням поділилася користувачка твіттеру Сонькоу (@__freecafe__). Її пост почали активно коментувати та репостити. Дівчина підкреслила, що не знайома з авторкою каналу.

Чому це вражає

"Природа ТВ" – це маленька історія успіху дівчинки, яка з дитинства прагне розвивати власну справу. Маленький проєкт почав стрімко зростати, адже українка вклала в нього душу. Вкотре переконуємося, що Україна сповнена юними талантами, а людська небайдужість ладна творити дива!

Якщо ви ще й прокоментуєте та переглянете контент, то це буде маленькою краплею добра, яка вже стане частиною цілого моря, а може й в перспективі океаном доброти та любові, яку ми можемо подарувати дитині, котра захотіла розвивати український сегмент ютубу,

– закликають у мережі.

Приємно усвідомлювати, що лише декілька кліків допоможуть зробити щасливішою ще одну талановиту дитину. Підписатися на канал "Природа ТВ" можна за посиланням.

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Самобутній контент одразу припав до душі відвідувачам каналу. Під відеороликами з'явилося безліч схвальних коментарів: