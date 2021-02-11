Украинская школьница создала ютуб-канал о животных: подписалось более 18 000 пользователей
Во Львовской области школьница разместила печатное объявление об авторском ютуб-канале "Природа ТВ" на столпе. Юная блогерша публикует короткие видеоролики о жизни домашних животных. За сутки на нее подписались более 11 000 пользователей.
Источник:фейсбук Oleksiy Kondakov
Непосредственность, смекалка и предприимчивость девочки не оставили людей равнодушными. Ее проект активно поддержали пользователи сети. Всего за несколько дней на канал подписались более 18 000 человек.
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Объявлением поделилась пользователь твиттера Сонькоу (@__freecafe__). Ее пост начали активно комментировать и репостить. Девушка подчеркнула, что не знакома с автором канала.
Почему это впечатляет
"Природа ТВ" – это маленькая история успеха девочки, которая с детства стремится развивать собственное дело. Маленький проект начал стремительно расти, ведь украинка вложила в него душу. В который раз убеждаемся, что Украина полна юными талантами, а человеческое неравнодушие способно творить чудеса!
Если вы еще и прокомментируете и пересмотрите контент, то это будет маленькой каплей добра, что уже станет частью целого моря, а может и в перспективе океаном доброты и любви, которую мы можем подарить ребенку, который захотел развивать украинский сегмент ютуба,
– призывают в сети.
Юная блогерша создала ютуб-канал "Природа ТВ": смотрите видео
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