М'який робот спустився на дно Маріанської западини. Це вдалося завдяки гнучким електронним компонентам та полімерним плавникам, які дозволяють витримувати тиск на глибині у понад 10 кілометрів.

Китайські інженери, які сконструювали робота, запевнили, що під час занурення на нього майже не впливає тиск.

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Як виникла ідея

Задум розробників завдячує, як не дивно, морським слимакам Pseudoliparis swirei. Серед відомих риб вони живуть найглибше, а фізіологія дозволяє підлаштовуватися під ці умови.

Кістки черепа цих риб зростаються між собою. Через це йому вдається легко деформуватися, не потрапляючи під дію тиску навколишнього середовища.



Такий вигляд має Pseudoliparis swirei / Фото Astrofish

Характеристики розробки

Робот, створений китайцями, схожий на летючу рибу зі скатом.

У нього є м'які плавники, а ззаду – довгий та гнучкий хвіст.

Апарат, завдовжки приблизно 22 сантиметри, має "розмах крил" у 28 сантиметрів.

Плавники виготовлені з тонкої мембрани, завдяки чому відштовхуються від води.

Звісно, такий робот не може рухатися швидко, але важливіше, що він переносить будь-який тиск.

Випробування пристрою

Перші випробування провели у лабораторії, там його спеціально піддали тиску. Згодом – в озері, завглибшки 70 метрів. Потім – у Південно-Китайському морі на глибині понад 3 200 метрів.

Команда перевірила здатність робота рухатися у найекстремальніших умовах. Висувна "рука" посадкового модуля утримувала його на глибині 10 900 метрів у найнижчій частині Маріанської западини.

Всі ці випробування показали, що у майбутньому такі роботи зможуть допомогти в автономному дослідженні найглибших частин океану, запевнили дослідники.

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