Вже у 2070 році cудовий процес за участю роботів не здаватиметься нікому дивиною. Штучний інтелект спостерігатиме за поведінкою підозрюваних та свідків, відслідковуватиме зміни в їхньому голосі.

Роботи зможуть виявляти ознаки провини, аналізуючи мову тіла людини, з точністю 99,9%. У цьому переконаний експерт у сфері штучного інтелекту Теренс Маурі, пише The Telegraph.

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Вбудовані камери допомагатимуть "суддям нового покоління" ідентифікувати мовні стилі поведінки, зміну температури тіла, а також рук та очей. Робот аналізуватиме отримані дані та у найшвидші терміни визначатиме, говорить обвинувачений правду чи ні.

На думку Маурі, штучний інтелект зможе проводити слухання у кримінальних та цивільних справах, розглядати сімейні справи та працювати в окружних судах – тобто там, де не потрібні присяжні. А люди займатимуться розробкою нових законів та контролюватимуть апеляції.

Переваги та недоліки

Фахівець переконаний, що такі працівники будуть ввічливими та зможуть вільно спілкуватися будь-якою мовою. До того ж, ухвалюючи рішення, машини керуватимуться лише конкретними фактами. Це може стати їхньою значною перевагою перед колегами-людьми.

Натомість серед недоліків роботизованих суддів – те, що вони не завжди зможуть фіксувати найменші особливості людської мови та вчинків.

Цікаво! У 2019 році британський ексміністр юстиції Девід Гаук сказав, що штучний інтелект може забезпечити прості інструменти для здійснення правосуддя. Але, за його словами, Велика Британія наразі не готова роботів-суддів.