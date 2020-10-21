В Украине разрабатывают уникального робота, который будет собирать ягоды: детали
Винницкая компания Winstar Technology активно работает над запуском робота украинского производства Soil Bot для сбора ягод в поле. Команда разработчиков создала рабочий прототип Soil Bot, а также – реализовала и успешно протестировала алгоритмы автопилота.
Как это будет работать?
Сообщается, что инженеры использовали технологии компьютерного зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. Такой подход обеспечит точность выполнения операций, оперативную идентификацию и определение спелости плодов ягод, пишет AgroTimes со ссылкой на Ageek.
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Робот Soil Bot состоит из следующих частей:
- платформа на колесном ходу (с питанием от солнечных панелей);
- переменных манипуляторов;
- приспособления для работы с различными видами ягод;
- камер с AI (искусственный интеллект);
- солнечных панелей.
Soil Bot / Winstar Technology
Какие преимущества работа?
Переменные манипуляторы и привлечение алгоритмов ИИ для автономной навигации делает модель многофункциональной, а простота конструкции облегчит обслуживание и ремонт механизма.
Разработчики отмечают, что Soil Bot имеет следующие преимущества перед конкурентами:
- Работает с различными культурами: конкуренты в основном работают только с клубникой.
- Автономное питание – нет нужды заряжать и дозаправлять автопилот.
- Мобильность работа (он меньше аналогов).
Когда разработка будет реализована?
Авторы идеи уверены, что робот Soil Bot украинского производства приобретет популярность за рубежом и привлечет внимание ягодных ферм в Польше, Норвегии, Нидерландах и других странах ведущих поставщиков ягод в Европе.
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