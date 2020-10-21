Винницкая компания Winstar Technology активно работает над запуском робота украинского производства Soil Bot для сбора ягод в поле. Команда разработчиков создала рабочий прототип Soil Bot, а также – реализовала и успешно протестировала алгоритмы автопилота.

Как это будет работать?

Сообщается, что инженеры использовали технологии компьютерного зрения и алгоритмы искусственного интеллекта. Такой подход обеспечит точность выполнения операций, оперативную идентификацию и определение спелости плодов ягод, пишет AgroTimes со ссылкой на Ageek.

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Робот Soil Bot состоит из следующих частей:

платформа на колесном ходу (с питанием от солнечных панелей);

переменных манипуляторов;

приспособления для работы с различными видами ягод;

камер с AI (искусственный интеллект);

солнечных панелей.

Soil Bot / Winstar Technology

Какие преимущества работа?

Переменные манипуляторы и привлечение алгоритмов ИИ для автономной навигации делает модель многофункциональной, а простота конструкции облегчит обслуживание и ремонт механизма.

Разработчики отмечают, что Soil Bot имеет следующие преимущества перед конкурентами:

Работает с различными культурами: конкуренты в основном работают только с клубникой.

Автономное питание – нет нужды заряжать и дозаправлять автопилот.

Мобильность работа (он меньше аналогов).

Когда разработка будет реализована?

Сообщается, что MVP версия должна быть готова к концу 2021 года. Далее команда планирует перейти к следующему этапу – привлечению инвесторов для серийного производства.

Авторы идеи уверены, что робот Soil Bot украинского производства приобретет популярность за рубежом и привлечет внимание ягодных ферм в Польше, Норвегии, Нидерландах и других странах ведущих поставщиков ягод в Европе.