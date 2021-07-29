Автором розробки є українська студія Ffface.me. Вона спеціалізується на фільтрах для Instagram, Snapchat та TikTok, а також – комунікаційних проєктах з доповненою реальністю для клієнтів з усього світу.

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Про блогерку

За словами розробників, інстаграм-блогерка Astra – це дівчина віком 18 років, яка приїхала до Києва з Берліна. Вона цікавиться йогою, самоосвітою та модою. "Презентація" Астри відбулася біля готелю Bursa – там дівчина з'явилася в одязі українських дизайнерів, зокрема: Ksenia Schnaider та Poustovit. Згодом вона попрямувала до Кооперативу, де зустрілася з брендологом Андрієм Федорівим.

Цифрова блогерка Astra Star / Фото Ffface.me

Вражає, що віртуальній дівчині під силу створити майже будь-який вид цифрового контенту – записати сторіс, створити відеоролик, опублікувати фото та створити допис.

Оскільки блогери мають широку аудиторію людей, які дослухаються до їх думки та переймають модель поведінки, творці зробили Astra прихильницею здорового способу життя. Крім того, вона часто висловлюватиме свою думку щодо різних соціально важливих подій. Astra може комунікувати з підписниками шляхом виходу у прямі ефіри та навіть подорожувати.

Цифрова блогерка Astra Star / Фото Ffface.me

Створення віртуальних людей окрім захвату від технологій народжує екзистенційні питання етичності, адже в нашу цифрову епоху такий лідер думок сприйматиметься як звичайна людина. Саме тому ми прагнемо створювати соціально-корисних та відповідальних інфлюенсерів,

– говорить СЕО Ffface.me Дмитро Корнілов.

В найближчому майбутньому – активне наповнення сторінки контентом та колаборації з українськими та світовими брендами.