Автором разработки является украинская студия Ffface.me. Она специализируется на фильтрах для Instagram, Snapchat и TikTok, а также – коммуникационных проектах с дополненной реальностью для клиентов со всего мира.

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О блогере

По словам разработчиков, инстаграм-блогер Astra – это девушка в возрасте 18 лет, которая приехала в Киев из Берлина. Она интересуется йогой, самообразованием и модой. "Презентация" Astra Star состоялась возле гостиницы Bursa – там девушка появилась в одежде от украинских дизайнеров, в частности: Ksenia Schnaider и Poustovit. Впоследствии она направилась в Кооператив, где встретилась с брендологом Андреем Федоривым.

Цифровой блогер Astra Star / Фото Ffface.me

Поразительно, что виртуальной девушке под силу создать почти любой вид цифрового контента – записать сторис, опубликовать фото и написать сообщение.

Поскольку блоггеры имеют широкую аудиторию людей, которые прислушиваются к их мнению и перенимают модель поведения, создатели сделали Astra сторонницей здорового образа жизни. Кроме того, она будет часто выражать свое мнение о различных социально важных событиях. Astra сможет коммуницировать с подписчиками путем выхода в прямые эфиры и даже путешествовать.

Цифровой блогер Astra Star / Фото Ffface.me

Создание виртуальных людей кроме восторга от технологий порождает экзистенциальные вопросы этичности, ведь в нашу цифровую эпоху такой лидер мнений будет восприниматься как обычный человек. Именно поэтому мы стремимся создавать социально-полезных и ответственных инфлюенсеров,

– говорит СЕО Ffface.me Дмитрий Корнилов.

В ближайшем будущем – активное наполнение страницы контентом и коллаборации с украинскими и мировыми брендами.