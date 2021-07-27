Головна мета – захистити молодих користувачів, які можуть бути не готові стати публічними.

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Що це означає

Нове правило Instagram зробить облікові записи підлітків віком до 16 років закритими за замовчуванням. Отже, їх дописи зможуть переглядати лише схвалені власником акаунта користувачі.

Молоді користувачі можуть бути не готові до автоматичної публічної демонстрації свого життя, – пояснила директор з питань політики Instagram Каріна Ньютон.

Зауважують, що за бажанням підлітки зможуть відкрити доступ до своєї сторінки. Проте дослідження Instagram чітко продемонструвало, що 80% молодих користувачів будуть дотримуватися налаштувань конфіденційності за замовчуванням.

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