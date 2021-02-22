В Україні запускають проєкт сучасних приміських поїздів City Express: деталі

В Україні працюють над новою системою приміських поїздів City Express. Проєкт покликаний ліквідувати проблему заторів, підвищити якість приміського сполучення та полегшити життя мешканцям великих міст.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

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За словами розробників, City Express – це український прототип транспортних систем RER, S-Bahn, Chicago Metra.

Це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах,

– відзначив президент.

Концепція проєкту вже розробляється для Харкова та Дніпра. Зеленський додав, що наразі місцева влада Києва веде перемовини з потенційними партнерами.

Система приміських електричок City Express / Схема Укрзалізниця

"Проєкт здатний вирішити цілу низку проблем циркулярної подорожі містом (зокрема деякі зупинки, яких не вистачає міській електричці Києва, наприклад) і в основні міста-сателіти", – вважає заступник директора філії "Пасажирська компанія "АТ" Укрзалізниця" з комунікацій та клієнтського маркетингу Олександр Шевченко.