Запевняють, що вдалося отримати новий поїзд метро, у якому підвищено надійність роботи електрообладнання та пожежної безпеки. Він буде зручним як для пасажирів, так і для машиніста.

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