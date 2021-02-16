У київському метро запустять модернізований потяг: що змінили, фото
Вагоноремонтний завод КП "Київський метрополітен" уперше самостійно провів модернізацію рухомого складу. Фахівці відремонтували 5 вагонів 1981–1984 років випуску. Незабаром оновлений потяг почне курсувати синьою лінією метрополітену столиці.
Модернізований потяг / Фото пресслужби Київської міської адміністрації
Корпус вагонів виготовлений зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки,
– відзначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.
Що відомо
У вагонах встановили нове дверне обладнання, вікна та освітлення з використанням економних світлодіодних світильників. Кабіна машиніста відтепер оснащена новим пультом управління, кондиціонером, дзеркалами заднього виду та лобового скла з електропідігрівом.
Модернізований потяг / Фото пресслужби Київської міської адміністрації
Бюджет проєкту
Матеріали й обладнання для капітального ремонту замовили у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Модернізація поїзда з 5 вагонів вартувала 35 мільйонів гривень.
КП "Київський метрополітен" запускає модернізований потяг: дивіться фото
Модернізований потяг / Фото пресслужби Київської міської адміністрації
Поділитися новиною