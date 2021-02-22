В Україні запускають проєкт сучасних приміських поїздів City Express: деталі
В Україні працюють над новою системою приміських поїздів City Express. Проєкт покликаний ліквідувати проблему заторів, підвищити якість приміського сполучення та полегшити життя мешканцям великих міст.
Джерело:Укрінформ
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".
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За словами розробників, City Express – це український прототип транспортних систем RER, S-Bahn, Chicago Metra.
Це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах,
– відзначив президент.
Система приміських електричок City Express / Схема Укрзалізниця
"Проєкт здатний вирішити цілу низку проблем циркулярної подорожі містом (зокрема деякі зупинки, яких не вистачає міській електричці Києва, наприклад) і в основні міста-сателіти", – вважає заступник директора філії "Пасажирська компанія "АТ" Укрзалізниця" з комунікацій та клієнтського маркетингу Олександр Шевченко.
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